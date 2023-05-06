YOZGAT - BAĞIMSIZ

|OY
|ORAN
|MİLLETVEKİLİ SAYISI
|SIRA
|0
|%0
|0
|-
|İLÇE
|ORAN
|SIRA
|
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
SORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay