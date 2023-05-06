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Günay Tatar
Adalet Birlik Partisi
Bayburt
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Orhan Yıldız
Adalet Partisi
Bayburt
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Orhan Ateş
Adalet ve Kalkınma Partisi
Bayburt
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Cevat Günduğ
Anavatan Partisi
Bayburt
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Muhammet Şipal
Büyük Birlik Partisi
Bayburt
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Dilara Gündür
Genç Parti
Bayburt
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Aslı Han
Güç Birliği Partisi
Bayburt
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Semir Güzel
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bayburt
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Erdoğan Öner
Halkın Kurtuluş Partisi
Bayburt
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Karabey Kadri Karaoğlu
İyi Parti
Bayburt
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Kemal Kılıç
Memleket Partisi
Bayburt
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Edebali Akdeniz
Millet Partisi
Bayburt
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Recep Şendur
Milli Yol Partisi
Bayburt
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Bekir Kasap
Milliyetçi Hareket Partisi
Bayburt
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Sercan Ulu
Sol Parti
Bayburt
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Mahmut Kandemir
Türkiye İşçi Partisi
Bayburt
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Emine Yıldırım
Türkiye Komünist Hareketi
Bayburt
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Süleyman Sümbül
Türkiye Komünist Partisi
Bayburt
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Ayşin Tatoğlu
Vatan Partisi
Bayburt
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Osman Görer
Yeniden Refah Partisi
Bayburt
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Abdullah Kaban
Yenilik Partisi
Bayburt
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Mesut Bilgi
Yeşil Sol Parti
Bayburt
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Aycan Şap
Zafer Partisi
Bayburt