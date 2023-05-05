-
Sinem Bektaş
Adalet Birlik Partisi
Bilecik
-
Gündoğan Yazıcı
Adalet Partisi
Bilecik
-
Halil Eldemir
Adalet ve Kalkınma Partisi
Bilecik
-
Tamer Yağız
Anavatan Partisi
Bilecik
-
Murat Önal
Büyük Birlik Partisi
Bilecik
-
Yaşar Tüzün
Cumhuriyet Halk Partisi
Bilecik
-
Bülent Açıkgöz
Genç Parti
Bilecik
-
Hüseyin Balta
Güç Birliği Partisi
Bilecik
-
Songül Kaya
Halkın Kurtuluş Partisi
Bilecik
-
Halil Aydoğdu
İyi Parti
Bilecik
-
Hüseyin Korkman
Memleket Partisi
Bilecik
-
Sezai Ülker
Millet Partisi
Bilecik
-
İbrahim Bağ
Milliyetçi Hareket Partisi
Bilecik
-
Orçun Yalçın
Sol Parti
Bilecik
-
Cenk Dik
Türkiye İşçi Partisi
Bilecik
-
Fatih Berkay Soygel
Türkiye Komünist Hareketi
Bilecik
-
Aycan Ercan
Türkiye Komünist Partisi
Bilecik
-
Devrim Serin
Vatan Partisi
Bilecik
-
Ahmet Özvatan
Yeniden Refah Partisi
Bilecik
-
Dilara İlbahar
Yenilik Partisi
Bilecik
-
Hüseyin Ağlar
Yeşil Sol Parti
Bilecik
-
Kemal Bige
Zafer Partisi
Bilecik
-
Hividar Cirasun
Adalet Birlik Partisi
Bilecik
-
Harun Alpak
Adalet Partisi
Bilecik
-
Hüsnü Ersoy
Adalet ve Kalkınma Partisi
Bilecik
-
Abdülkadir Kerimoğlu
Anavatan Partisi
Bilecik
-
Mustafa İbiş
Büyük Birlik Partisi
Bilecik
-
Vedat Kazıcı
Cumhuriyet Halk Partisi
Bilecik
-
Hasan Albayrak
Genç Parti
Bilecik
-
Sevilay Balta
Güç Birliği Partisi
Bilecik
-
Necla Çamlıbel
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bilecik
-
Zafer Sel
Halkın Kurtuluş Partisi
Bilecik
-
Eren Güven
İyi Parti
Bilecik
-
Şükrü Çetiner
Memleket Partisi
Bilecik
-
Tacettin Güven
Milliyetçi Hareket Partisi
Bilecik
-
Berkay Kalkan
Sol Parti
Bilecik
-
Ceylan Özçelik
Türkiye İşçi Partisi
Bilecik
-
Murat İşler
Türkiye Komünist Hareketi
Bilecik
-
Gürkan Şahintürk
Türkiye Komünist Partisi
Bilecik
-
Hakan Uslu
Vatan Partisi
Bilecik
-
Cafer Arslanboğa
Yeniden Refah Partisi
Bilecik
-
Necla Turan
Yenilik Partisi
Bilecik
-
Züleyha Çengel
Yeşil Sol Parti
Bilecik
-
Onur Doğru
Zafer Partisi
Bilecik