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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

OSMANELİ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

OSMANELİ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
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İNHİSAR
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
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SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
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OSMANELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
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BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
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ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
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HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
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TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
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İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
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SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 15,895 | Katılım Oranı: %91.22
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %54.397,656 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %28.764,049 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %14.572,051 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.37193 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.72101 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1927 oy
%100
Seçmen Sayısı: 15,673 | Katılım Oranı: %84.21
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %59.577,696 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %38.344,953 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.1271 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 7,939 oy 0
Millet İttifakı
%0 6,033 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%48.45 6,861 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%25.5 3,612 oy 0
İyi Parti
%15.36 2,175 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%7.61 1,078 oy 0
Saadet Partisi
%1.74 246 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.9 127 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.24 34 oy 0
Vatan Partisi
%0.2 29 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı