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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

YENİPAZAR SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

YENİPAZAR CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
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İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
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SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
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YENİPAZAR MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
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HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
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TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
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İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
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SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 2,584 | Katılım Oranı: %91.14
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %62.721,432 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %29.17666 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %6.96159 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.4410 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.358 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.358 oy
%100
Seçmen Sayısı: 2,793 | Katılım Oranı: %86.29
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %61.021,440 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %37.88894 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.126 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 1,508 oy 0
Millet İttifakı
%0 762 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%47.66 1,092 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%26.32 603 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%18.16 416 oy 0
İyi Parti
%6.5 149 oy 0
Saadet Partisi
%0.44 10 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.39 9 oy 0
Vatan Partisi
%0.35 8 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.17 4 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı