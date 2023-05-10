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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

KIBRISCIK SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

KIBRISCIK CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
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GEREDE
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %0
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KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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MENGEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %0
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SEBEN
Açılan Sandık Oranı %0
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YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
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KIBRISCIK MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
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GEREDE
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %0
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KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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MENGEN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEBEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 2,586 | Katılım Oranı: %87.82
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %53.061,146 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %35.32763 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %9.72210 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.1124 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.5111 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.286 oy
%100
Seçmen Sayısı: 2,784 | Katılım Oranı: %80.85
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %56.621,245 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %40.84898 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.5556 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 1,193 oy 0
Millet İttifakı
%0 951 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%49.2 1,078 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%32.77 718 oy 0
İyi Parti
%9.13 200 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%5.25 115 oy 0
Saadet Partisi
%1.51 33 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.05 23 oy 0
Vatan Partisi
%0.68 15 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.41 9 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı