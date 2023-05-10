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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

MERKEZ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
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GEREDE
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %0
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KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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MENGEN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %0
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SEBEN
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YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
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HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
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TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
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ZAFER PARTİSİ 		%0
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BAĞIMSIZ 		%0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
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GEREDE
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %0
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KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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MENGEN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %0
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SEBEN
Açılan Sandık Oranı %0
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YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 141,085 | Katılım Oranı: %89.21
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %59.6173,330 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %28.4534,998 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %9.3811,536 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.221,500 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.111,362 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.24293 oy
%100
Seçmen Sayısı: 124,413 | Katılım Oranı: %82.44
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %59.0859,258 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %39.0539,164 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.871,877 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 75,637 oy 0
Millet İttifakı
%0 44,528 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%46.13 56,967 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%24.85 30,690 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%15.12 18,670 oy 0
İyi Parti
%9.68 11,951 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%2.28 2,815 oy 0
Saadet Partisi
%1.53 1,887 oy 0
Vatan Partisi
%0.27 335 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.14 178 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı