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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

KARAMANLI SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

KARAMANLI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %0
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ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
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BUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAMANLI
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
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TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %0
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAMANLI MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
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GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %0
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ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
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BUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %0
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 6,352 | Katılım Oranı: %90.26
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %43.282,407 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %37.132,065 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %17.34964 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.1162 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.8145 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.3218 oy
%100
Seçmen Sayısı: 6,443 | Katılım Oranı: %85.12
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %57.023,065 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %40.472,175 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.51135 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 2,527 oy 0
Millet İttifakı
%0 2,929 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%36.59 2,042 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%30.75 1,716 oy 0
İyi Parti
%20.28 1,132 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%8.69 485 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.51 84 oy 0
Saadet Partisi
%1.45 81 oy 0
Vatan Partisi
%0.43 24 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.3 17 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı