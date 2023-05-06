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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

BURSA SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

BURSA CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KELES
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

BURSA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

BURSA BURSA 1. BÖLGE BURSA 2. BÖLGE
Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KELES
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 2,149,337 | Katılım Oranı: %89.79
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %55.551,050,302 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %31.47595,074 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %8.23155,568 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %3.4966,025 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.0619,978 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.213,919 oy
%100
Seçmen Sayısı: 1,988,997 | Katılım Oranı: %79.29
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %54.88848,694 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %40.96633,485 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.1664,294 oy
HAZİRAN 2018
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 514,612 oy 0
Millet İttifakı
%0 410,384 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%42.94 417,554 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%26 252,815 oy 0
İyi Parti
%14.53 141,293 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%9.98 97,058 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%4.37 42,473 oy 0
Saadet Partisi
%1.67 16,276 oy 0
Vatan Partisi
%0.24 2,313 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.17 1,684 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.09 885 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı