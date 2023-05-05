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Mikail Şahan
Büyük Birlik Partisi
Ankara 1. Bölge
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Hikmet Karaca
Büyük Birlik Partisi
Ankara 1. Bölge
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Adem Karaca
Büyük Birlik Partisi
Ankara 1. Bölge
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Seher Kılınç
Büyük Birlik Partisi
Ankara 1. Bölge
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Mahmut Ayhan Yıldırım
Büyük Birlik Partisi
Ankara 1. Bölge
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Albayrak Üren
Büyük Birlik Partisi
Ankara 1. Bölge
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Muhammed Çelenk
Büyük Birlik Partisi
Ankara 1. Bölge
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Selçuk Özdemir
Büyük Birlik Partisi
Ankara 1. Bölge
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Şeydanur Aytar
Büyük Birlik Partisi
Ankara 1. Bölge
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Erol Koçoğlu
Büyük Birlik Partisi
Ankara 1. Bölge
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Yavuz Burak Bekaroğulları
Büyük Birlik Partisi
Ankara 1. Bölge
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Türkan Çetin
Büyük Birlik Partisi
Ankara 1. Bölge
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Bilal Duran
Büyük Birlik Partisi
Ankara 1. Bölge