Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUAMMER BAŞKAN

Muammer Başkan

Büyük Birlik Partisi
Muammer Başkan
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı