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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET SAMİ AKKIN

Mehmet Sami Akkın

Büyük Birlik Partisi
Mehmet Sami Akkın
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı