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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEYFİ GÜLER

Seyfi Güler

Büyük Birlik Partisi
Seyfi Güler
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Edirne
Kaynak: Anadolu Ajansı