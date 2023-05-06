ELAZIĞ - BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

|OY
|ORAN
|MİLLETVEKİLİ SAYISI
|SIRA
|0
|%0
|0
|-
|İLÇE
|ORAN
|SIRA
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AĞIN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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ARICAK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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BASKİL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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KEBAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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MADEN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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PALU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay