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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BURHAN ÇAKABEYLİ

Burhan Çakabeyli

Büyük Birlik Partisi
Burhan Çakabeyli
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Gaziantep
Kaynak: Anadolu Ajansı