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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUZAFFER BOZGEYİK

Muzaffer Bozgeyik

Büyük Birlik Partisi
Muzaffer Bozgeyik
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Gaziantep
Kaynak: Anadolu Ajansı