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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FATİH ÇOLAKOĞLU

Fatih Çolakoğlu

Büyük Birlik Partisi
Fatih Çolakoğlu
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Giresun
Kaynak: Anadolu Ajansı