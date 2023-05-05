ÖZGEÇMİŞİ

1966 Eskişehir doğumlu olan Mustafa Destici, 1988 yılında Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 2000 yılına kadar Gazi Üniversitesi Felsefe Bölümünde Akademisyen olarak görev yaptı. 2000 yılında Tarım Bakanlığı’na geçti ve 2007 yılına kadar burada "eğitimci" olarak çalıştı. Bu süreçte "Türk Milli Eğitim Sistemi”, “Gıda ve Tarım" konularında bilimsel çalışmalar yaptı. Mustafa DESTİCİ 03 Temmuz 2011 yılında 4. Olağanüstü Kurultayda Büyük Birlik Partisi Genel Başkanlığına seçildi