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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SULTAN SELİM ŞİMŞEK

Sultan Selim Şimşek

Büyük Birlik Partisi
Sultan Selim Şimşek
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı