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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EYÜP ALİ ÖZDEMİR

Eyüp Ali Özdemir

Büyük Birlik Partisi
Eyüp Ali Özdemir
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı