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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖMER İLHAN

Ömer İlhan

Büyük Birlik Partisi
Ömer İlhan
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı