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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MESUT SOYFİDAN

Mesut Soyfidan

Büyük Birlik Partisi
Mesut Soyfidan
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Karaman
Kaynak: Anadolu Ajansı