Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KAMAL AYDEMİR

Kamal Aydemir

Büyük Birlik Partisi
Kamal Aydemir
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Kars
Kaynak: Anadolu Ajansı