Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GAZİ KARATAŞ

Gazi Karataş

Büyük Birlik Partisi
Gazi Karataş
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Kayseri
Kaynak: Anadolu Ajansı