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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA SU

Mustafa Su

Büyük Birlik Partisi
Mustafa Su
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Kırıkkale
Kaynak: Anadolu Ajansı