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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERCAN ANDAÇ

Ercan Andaç

Büyük Birlik Partisi
Ercan Andaç
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Kırklareli
Kaynak: Anadolu Ajansı