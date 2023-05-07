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Şerafettin Akdemir
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
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Ömer Gökhan Aladağ
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
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Selim Öztürk
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
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Serkan Koç
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
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Murat Sarı
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
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Samet Çetin
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
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Sadullah Kılıç
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
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Batıkan Mehmet Akballı
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
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Arif Emre Duman
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
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Aysun Demirel
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
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Fatma Kayraldağ
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
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Ömer Balkan
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
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Timur Acar
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
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Emre Berk Seymen
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli