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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ABDULKADİR ÖZASLAN

Abdulkadir Özaslan

Büyük Birlik Partisi
Abdulkadir Özaslan
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Malatya
Kaynak: Anadolu Ajansı