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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HÜSEYİN KAZIM KIRSAKAL

Hüseyin Kazım Kırsakal

Büyük Birlik Partisi
Hüseyin Kazım Kırsakal
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Uşak
Kaynak: Anadolu Ajansı