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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SAFA AKMAN

Safa Akman

Büyük Birlik Partisi
Safa Akman
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Zonguldak
Kaynak: Anadolu Ajansı