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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

MERKEZ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALACA
Açılan Sandık Oranı %0
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
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BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %0
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
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İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %0
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KARGI
Açılan Sandık Oranı %0
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LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
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MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %0
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %0
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UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
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BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
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ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
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MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
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SOL PARTİ 		%0
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TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
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YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
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BAĞIMSIZ 		%0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALACA
Açılan Sandık Oranı %0
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
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BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %0
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
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İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %0
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KARGI
Açılan Sandık Oranı %0
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LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
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MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 206,453 | Katılım Oranı: %91.58
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %58.91108,780 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %33.1861,265 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %6.2511,549 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.941,739 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.571,059 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.15277 oy
%100
Seçmen Sayısı: 193,695 | Katılım Oranı: %84.3
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %58.5993,978 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %39.6363,568 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.772,842 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 112,535 oy 0
Millet İttifakı
%0 64,074 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%46.1 85,661 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%25.19 46,802 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%14.46 26,874 oy 0
İyi Parti
%8.08 15,012 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%4.71 8,747 oy 0
Saadet Partisi
%1.22 2,260 oy 0
Vatan Partisi
%0.15 283 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.09 175 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı