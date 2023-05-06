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ANASAYFA CUMHUR İTTİFAKI BURSA

1 BÖLGE - CUMHUR İTTİFAKI

AK PARTİ
%0 0
MHP
%0 0
Yeniden Refah
%0 0
BBP
%0 0
BURSA TÜMÜ 1 BÖLGE 2 BÖLGE
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı