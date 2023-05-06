;
Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA CUMHUR İTTİFAKI KAYSERİ

KAYSERİ - CUMHUR İTTİFAKI

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
%0 0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
%0 0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
%0 0
YENİDEN REFAH PARTİSİ
%0 0
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
TALAS
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı