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ANASAYFA CUMHUR İTTİFAKI VAN

VAN - CUMHUR İTTİFAKI

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
%0 0
YENİDEN REFAH PARTİSİ
%0 0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
%0 0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
%0 0
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı