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Orhan Sümer
Cumhuriyet Halk Partisi
Adana
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Müzeyyen Şevkin
Cumhuriyet Halk Partisi
Adana
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Burhanettin Bulut
Cumhuriyet Halk Partisi
Adana
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Sadullah Kısacık
Cumhuriyet Halk Partisi
Adana
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Ayhan Barut
Cumhuriyet Halk Partisi
Adana
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Osman Berke Duvan
Cumhuriyet Halk Partisi
Adana
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Hüseyin Keser
Cumhuriyet Halk Partisi
Adana
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Erkan Karakaya
Cumhuriyet Halk Partisi
Adana
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Orhan Toklu
Cumhuriyet Halk Partisi
Adana
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Kübra Özbiçer Büyükikiz
Cumhuriyet Halk Partisi
Adana
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Ahmet Korkmaz
Cumhuriyet Halk Partisi
Adana
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Sercan Polat
Cumhuriyet Halk Partisi
Adana
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Seyfettin Can
Cumhuriyet Halk Partisi
Adana
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Ebru Yılmaz
Cumhuriyet Halk Partisi
Adana
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Elife Müftüoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
Adana