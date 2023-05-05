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Burhanettin Bulut

Cumhuriyet Halk Partisi
Burhanettin Bulut
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Adana
  • MESLEĞİ : ECZACI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1970
ÖZGEÇMİŞİ

Bitlis 1970, Ahmet-Zübeyde Eczacı ve İktisatçı; İlk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamladı. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. 1993 yılından itibaren Adana'da kendi eczanesinde çalıştı. Adana Eczacı Odasında 4 dönemi oda başkanı olmak üzere 6 dönem yöneticilik yaptı. Çukurova Kent Konseyi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Çukurova ilçesi Belediye Meclis Üyesi oldu. CHP'de başta Adana İl Başkanlığı olmak üzere çeşitli görevlerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı