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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DENİZ DEMİR

Deniz Demir

Cumhuriyet Halk Partisi
Deniz Demir
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Ankara 1. Bölge
  • MESLEĞİ : MÜHENDİS - KAMU YÖNETİCİSİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1985
Kaynak: Anadolu Ajansı