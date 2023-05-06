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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI UMUT AKDOĞAN

Umut Akdoğan

Cumhuriyet Halk Partisi
Umut Akdoğan
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
  • MESLEĞİ : AVUKAT
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1986
ÖZGEÇMİŞİ

1986 yılında Ankara Yenimahalle’de doğdu. ​Evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı