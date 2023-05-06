Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NİLÜFER DEVECİ

Nilüfer Deveci

Cumhuriyet Halk Partisi
Nilüfer Deveci
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Antalya
  • MESLEĞİ : MÜTEAHHİT
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
Kaynak: Anadolu Ajansı