Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI METİN BANLI

Metin Banlı

Cumhuriyet Halk Partisi
Metin Banlı
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Batman
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
Kaynak: Anadolu Ajansı