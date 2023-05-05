Sema Silkin

ÖZGEÇMİŞİ

İlköğrenimini babasının memuriyeti dolayısıyla Bilecik, Bolu, İstanbul illerinde, orta okulu Pendik İmam Hatip Lisesi'nde, lise öğrenimini 1999 yılında Kadıköy Yabancı Dil Ağırlıklı İmam Hatip Lisesi´nde tamamlamıştır. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret bölümünde başladığı yüksek öğrenimini Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünde bitirmiştir. Yüksek lisansını Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Siyaset bilim dalında, "Almanya´daki Türk Kökenli Kadınların Çalışma Yaşamına Katılımı" konulu tez çalışması ile 2010 yılında tamamlamıştır.