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Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Cumhuriyet Halk Partisi
Diyarbakır
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Ali İhsan Merdanoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
Diyarbakır
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Abdurrahman Ergin
Cumhuriyet Halk Partisi
Diyarbakır
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Cevdet Nasıranlı
Cumhuriyet Halk Partisi
Diyarbakır
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İsmail Akyıl
Cumhuriyet Halk Partisi
Diyarbakır
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Gönül Özel
Cumhuriyet Halk Partisi
Diyarbakır
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Laleş Ertuğrul Uysal
Cumhuriyet Halk Partisi
Diyarbakır
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Esra Arslan
Cumhuriyet Halk Partisi
Diyarbakır
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Mahir Yılmaz
Cumhuriyet Halk Partisi
Diyarbakır
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Mehmet Ali Özmen
Cumhuriyet Halk Partisi
Diyarbakır
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Zeynep Deniz Erk
Cumhuriyet Halk Partisi
Diyarbakır
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Özlem Kaya
Cumhuriyet Halk Partisi
Diyarbakır