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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ABDURRAHMAN ERGİN

Abdurrahman Ergin

Cumhuriyet Halk Partisi
Abdurrahman Ergin
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Diyarbakır
  • MESLEĞİ : İNŞAAT MÜHENDİSİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı