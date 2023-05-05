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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI UFUK AKTAŞ

Ufuk Aktaş

Cumhuriyet Halk Partisi
Ufuk Aktaş
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Erzincan
  • MESLEĞİ : TIP DOKTORU
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1967
Kaynak: Anadolu Ajansı