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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MÜSLÜM ŞAHİNSOY

Müslüm Şahinsoy

Cumhuriyet Halk Partisi
Müslüm Şahinsoy
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Gaziantep
  • MESLEĞİ : HUKUK ÖĞRENCİSİ
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
Kaynak: Anadolu Ajansı