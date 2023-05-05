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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÖKHAN ÖZER

Gökhan Özer

Cumhuriyet Halk Partisi
Gökhan Özer
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Hatay
  • MESLEĞİ : ÇİFTÇİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1975
ÖZGEÇMİŞİ

1975 yılında Dörtyol'da doğdu. İşletme mezunu Özer, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı