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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ELİFE GAMZE ÖZTÜRK

Elife Gamze Öztürk

Cumhuriyet Halk Partisi
Elife Gamze Öztürk
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
  • MESLEĞİ : EMEKLİ BANKACI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı