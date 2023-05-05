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Namık Tan
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Yunus Emre
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Gökan Zeybek
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Kadri Enis Berberoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Mustafa Kaya
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Yüksel Mansur Kılınç
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
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İsa Mesih Şahin
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Evrim Rızvanoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Berna Sukas
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Fuat Yıldırım
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Onur Aydın
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Işık Öğütçü
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Soner Özimer
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Mehmet Ali Yüksel
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Şaban Karaaslan
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Elmas Arus
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Muharrem Naci Temiz
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Sevim Yalınkılıç
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Gözde Fil
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Bülent Ütebay
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Mehmet Süleyman Türker
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Yiğit Hüseyin Numan Bıçaklı
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Ali Arman
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Bedia Büyükgebiz
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Özgür Nemutlu
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Ezgi Pekşen
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Refik Ersin Eroğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge