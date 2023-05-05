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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞABAN KARAASLAN

Şaban Karaaslan

Cumhuriyet Halk Partisi
Şaban Karaaslan
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
  • MESLEĞİ : Ticaret İş adamı
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1957
Kaynak: Anadolu Ajansı