Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEVİM YALINKILIÇ

Sevim Yalınkılıç

Cumhuriyet Halk Partisi
Sevim Yalınkılıç
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
  • MESLEĞİ : İşletme yönetimi-İşletmeci
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
ÖZGEÇMİŞİ

Sevim Yalınkılıç 2017 - 2022 CHP Sarıyer İlçe Başkanlığı yapmıştır.

Kaynak: Anadolu Ajansı